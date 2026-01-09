Acessibilidade

09 de Janeiro de 2026 • 16:48

Polícia

PM Rural apreende carga de contrabando em Lagunita

Entre os itens apreendidos estavam dezenas de caixas de perfumes importados de diversas marcas

Da redação

Publicado em 09/01/2026 às 14:15

Uma ação do Batalhão de Polícia Militar Rural resultou na apreensão de uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas durante policiamento ostensivo realizado no Distrito de Lagunita. A ocorrência teve início após os policiais visualizarem um comboio de veículos trafegando em alta velocidade, o que motivou a realização de diligências na região.

Durante a abordagem, dois veículos foram interceptados e, em seu interior, os militares encontraram produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal. Entre os itens apreendidos estavam dezenas de caixas de perfumes importados de diversas marcas, 50 aparelhos celulares dos modelos POCO C71 e Redmi A5, mais de 2.100 pacotes de cigarros, além de baterias, dispositivos eletrônicos do tipo POD/VAPE e outros equipamentos.

No decorrer da ação, outros dois veículos foram localizados abandonados, também carregados com grande quantidade de cigarros contrabandeados, indicando a atuação coordenada para o transporte ilegal dos produtos.

Os veículos abordados e seus condutores foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã para as providências legais. Já os automóveis abandonados foram destinados à Receita Federal, que dará sequência aos procedimentos administrativos e fiscais cabíveis.

A Polícia Militar Rural reforça que operações de fiscalização e combate ao contrabando seguem intensificadas, especialmente em áreas estratégicas da faixa de fronteira.

