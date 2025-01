PM Rural destaca queda na criminalidade no campo em 2024

Divulgação

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu), subordinado ao Comando de Policiamento Rural, divulgou nesta quarta-feira (08), os resultados das ações realizadas em 2024. As atividades destacaram-se pelo equilíbrio entre ações preventivas e repressivas, contribuindo significativamente para a redução da criminalidade nas áreas rurais de Mato Grosso do Sul.

No âmbito das ações preventivas, o BPMRu realizou 1.119 abordagens a pessoas e 658 abordagens a veículos, proporcionando maior segurança no campo. Além disso, foram promovidas 12.615 visitas comunitárias, fortalecendo o vínculo com a população rural. Outras 2.711 visitas técnicas e 86 visitas solidárias ofereceram suporte adicional às comunidades locais, consolidando a presença da PMMS como uma força protetora e parceira da população rural.

As ações repressivas também alcançaram resultados expressivos. Durante o último ano, foram apreendidos 12.720 quilos de drogas. A atuação contra o descaminho e o contrabando resultou na apreensão de 1.804 quilos de defensivos agrícolas. No total, 56 veículos foram apreendidos, sendo cinco deles diretamente ligados aos crimes de abigeato.

O combate ao roubo e furto de animais também foi destaque. Ao todo, 156 animais, incluindo 33 bovinos e 123 equinos, foram recuperados e devolvidos aos proprietários nos municípios de Bela Vista, Camapuã e Ponta Porã. Além disso, 29 armas de fogo foram apreendidas, das quais 28% estavam sendo usadas para a prática de abigeato. Durante o ano, 122 pessoas foram detidas e dez flagrantes realizados por este crime. O trabalho do Batalhão de Polícia Militar Rural, em 2024, resultou na apreensão de mais de 29 milhões de reais em produtos ilegais, fortalecendo não só a segurança nas áreas rurais e urbanas do território estadual, mas também nos demais estados da federação.

Outro destaque foi a atuação no combate às invasões de terras, com 14 tentativas frustradas ao longo do ano. Essa frente reafirma o compromisso da Polícia Militar com a proteção da propriedade rural e a manutenção da ordem no campo. Desde a implantação do programa Campo Mais Seguro, em 2022, os índices de criminalidade na zona rural têm registrado quedas expressivas. Comparando os dados de 2024 com 2021, ano que antecedeu o lançamento do programa, houve uma redução de 50,7% no crime de abigeato, 45,1% nos roubos, 31,5% nos casos de furto e 28,2% nos homicídios dolosos.

Dessa forma, o BPMRu reafirma seu compromisso com a segurança, a ordem e o progresso das áreas rurais de Mato Grosso do Sul. Os resultados alcançados refletem o empenho e a dedicação de seus integrantes em promover a paz, combater o crime e fortalecer os laços com a população rural.

Batalhão de Polícia Militar Rural: guardião da vida, do progresso e da segurança no campo.