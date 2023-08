PM três foragidos durante fiscalização em bairros de Aquidauana e Anastácio

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

A Polícia Militar prendeu três homens entre terça e esta quarta-feira, 8 e 9, durante fiscalização em bairros de Aquidauana.

Nesta terça-feira, por volta das 10h20, a equipe da Força Tática realizava o patrulhamento na Vila Humbelina, em Anastácio, quando percebeu que um homem, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo adentrando nos quintais das residências. Momentos depois os militares conseguiram alcançar o indivíduo, que estava escondido no fundo de uma residência. Segundo ele, pertencia à sua mãe. Durante a abordagem, o homem de 36 anos quebrou seu próprio celular, batendo-o contra a parede. Além disso, após a checagem do homem no sistema policial, constatou-se que havia um mandado de prisão aberto em seu nome.

No mesmo dia, por volta das 15h, os militares realizavam rondas pela Vila Quarenta, em Aquidauana, quando repararam um homem que mudou repentinamente de direção com a aproximação da viatura policial. Diante disso, foi realizada a abordagem e foi constatado um mandado de prisão em desfavor do suspeito de 55 anos.

Nesta quarta-feira, por volta das 08h30, a equipe de Rádio Patrulha de Anastácio recebeu informações referentes à uma mulher que estava foragida da justiça. Sob posse das informações, os militares deslocaram até a área central da cidade e encontraram a jovem 23 anos que, segundo informações contidas no sistema policial, estava foragida do sistema prisional.

Todos foram detidos e encaminhados á Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.