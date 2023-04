PMA de Aquidauana fiscaliza 31 embarcações, 128 pescadores e apreende anzóis de galho

Ação dos agentes da PMA

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, que trabalha na operação Semana Santa, realiza fiscalização no rio Aquidauana, desde quinta-feira, 6, de madrugada e fiscalizou até o final da manhã deste sábado, 8, um total de 31 embarcações e 108 pescadores, desenvolvendo pesca amadora, bem como pessoas que praticavam a pesca no barranco do rio, sendo que todos pescavam legalmente.

A preocupação principal da equipe, tem sido com um cardume de lambari que sobe o rio e, consequentemente, cardumes de peixes grandes como pintados, cacharas, dourados seguem o cardume para se alimentar e podem ser depredados por pescadores, armando e usando petrechos ilegais como redes de pesca, tarrafas, espinheis e anzóis de galho.

Durante os trabalhos, a equipe localizou e retirou 47 anzóis e galho que estavam armados no rio. Na ação da retirada dos petrechos, um exemplar de peixe da espécie cachara de grande porte, que estava preso a um anzol de galho, foi solto no rio. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados. Esses trabalhos preventivos são fundamentais e a equipe continua no rio, tanto para evitar que pessoas pratiquem a pesca predatória, bem como realizar a retirada de petrechos ilegais que são armados nos cursos d’água, petrechos estes, que têm alto poder de degradação de cardumes.