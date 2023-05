PMA de Cassilândia autua paulista em R$ 46 mil por causar assoreamento de córrego

Erosão na propiedade / Divulgação PMA

A autuação ocorreu ontem,9, à tarde, quando Policiais Militares Ambientais de Cassilândia realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município e autuaram o proprietário rural, em razão de degradação ambiental de áreas protegidas de nascentes e matas ciliares de córrego, devido a processos erosivos e consequente assoreamento de um curso d’água.

O paulista, de 44 anos, residente em Penápolis (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 46.150,0, pelos danos ambientais, erosões em áreas protegidas por lei e no córrego encontrados na sua propriedade no município de Cassilândia.

Na fazenda do autuado, foram encontrados 7, pontos de erosões, afetando área total de 9,23 hectares, com processos erosivos do tipo ravinas e algumas voçorocas de grande porte que atingiram o lençol freático. Os Policiais perceberam, que devido a remoção da vegetação sem quaisquer medidas de conservação do solo exigidas em Lei, aliada à alta declividade da bacia, bem como pisoteio de gado em área protegida de preservação permanente do que seria as matas ciliares e de nascentes, contribuíram com os processos erosivos e as degradações encontradas.

Todo o sedimento carreado dos processos erosivos, motivados pela falta de medidas de conservação, estavam contribuindo com o assoreamento de um córrego que corta a propriedade.

O Infrator responderá por crime ambiental de destruir área de preservação permanente. A pena é de um a três anos de detenção. A PMA determinou a interdição da área para proteção e recuperação, com proibição de atividades agrícolas e pecuárias. O proprietário também foi notificado a apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.