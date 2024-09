Pecuarista é preso em flagrante após morte de 268 bovinos no Pantanal

Animais encontrados em situação deplorável / Divulgação

Na madrugada do último domingo, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Coxim prendeu em flagrante um pecuarista de 62 anos por maus-tratos a animais na Fazenda Alvorada, localizada em Rio Verde. A prisão foi realizada após quatro dias de investigações, com o apoio do 1º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), do Batalhão de Choque e do Ministério Público.

Segundo a PMA, o suspeito, residente em Campo Grande, alegou que abandonou a propriedade devido ao cancelamento de sua inscrição e ao roubo de gado, sem demonstrar remorso. Ele também afirmou que enfrenta dificuldades financeiras, mas possui outras propriedades. O pecuarista se recusou a ver fotos que mostravam o estado dos animais na fazenda.

Durante a operação, a PMA constatou que dos 984 bovinos encontrados, 268 estavam mortos, incluindo dois dentro de uma piscina e um dentro da residência. Os demais estavam em estado crítico, debilitados e sem acesso a alimentos ou água adequada. A situação foi descoberta durante um patrulhamento fluvial em 4 de setembro, e imagens do local foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

O pecuarista recebeu uma multa de R$ 2.952.000,00, correspondente ao período de prolongada infração, e foi responsabilizado administrativamente em R$ 5 mil por danos à área de preservação permanente. As infrações estão previstas na Lei 9.605/98, que prevê pena de detenção de três meses a um ano para maus-tratos a animais.

Além disso, a PMA informou que uma nova operação será necessária para resgatar o gado restante, uma tarefa complexa devido à fraqueza dos animais e às condições adversas das estradas.

"A PMA destaca que o caso é um exemplo grave de negligência e maus-tratos, ressaltando a importância da fiscalização contínua e da proteção dos animais. A Polícia Militar Ambiental reforça que tais situações são isoladas e não refletem os cuidados dos pecuaristas da região. “Juntos somos mais fortes”, conclui a instituição, destacando a necessidade de dedicação e responsabilidade na guarda de animais", diz a nota.



Assista o vídeo: