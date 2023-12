PMA flagra homens pescando com rede no rio Paraguai

Divulgação

Homens de 50 e 44 anos, naturais de Ladário e Corumbá, respectivamente, foram flagrados na noite de quinta-feira, 21, por equipe da Polícia Militar Ambiental, pescando no rio Paraguai.

Além de realizar a atividade durante a Piracema, período que compreende entre os dias 05 de novembro e 28 de fevereiro, quando a pesca é proibida nos rios que cortam o Estado, os dois utilizavam rede de pesca, petrecho proibido pela legislação.

Durante abordagem, os dois estavam em uma embarcação com cinco unidades de pacu e uma de jaú, totalizando 11 quilos de pescado. As espécies estavam com sinais de malha, o que indica que foram capturadas com a rede.

O barco, motor de popa, a rede, caixa de isopor, galão de plástico, tanque de combustível e o pescado foram apreendidos e levados para a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, enquanto os dois indivíduos foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, por pesca predatória.