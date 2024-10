PMA intensifica fiscalizações durante o feriadão em Aquidauana

Fiscalização em rios / PMA

A partir da zero hora de sexta-feira (11), a Polícia Militar Ambiental (PMA) intensificará as operações de fiscalização e patrulhamento durante o feriado da Divisão do Estado e de Nossa Senhora Aparecida. Com o nome de Operação Padroeira do Brasil, a iniciativa tem como objetivo combater crimes ambientais em Mato Grosso do Sul.

As ações se estenderão até a manhã da próxima segunda-feira (14). Em comunicado, a PMA destacou que, em feriados prolongados, há um aumento significativo na movimentação nos rios do Estado, especialmente por pescadores amadores e desportivos, além de visitantes de outras partes do Brasil.

"Com a proximidade do período de defeso, que começa no início de novembro, a expectativa é que a atividade nos rios aumente ainda mais, especialmente porque o estado vizinho, Mato Grosso, já iniciou a piracema, restringindo a pesca em seus rios", informou a PMA.

O 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, encarregado da fiscalização na Bacia do Paraguai, intensificará o patrulhamento fluvial e estabelecerá barreiras terrestres nas regiões de Aquidauana, Miranda e Corumbá.

Durante o feriado, a equipe também orientará motoristas nas barreiras terrestres e nos postos de fiscalização sobre a importância da conscientização e prevenção de atropelamentos de animais silvestres.

"A Polícia Militar Ambiental alerta os motoristas a redobrarem a atenção nas rodovias, especialmente em momentos de baixa visibilidade, como no amanhecer e entardecer, períodos em que os animais costumam transitar pelas estradas. A cautela nessas horas pode prevenir acidentes e proteger a fauna local", finalizou a nota.