PMA multa homem por corte de madeira em mata ciliar de Bodoquena

PMA

Durante fiscalização ambiental no município de Bodoquena, na operação Boas Festas na tarde de segunda-feira (26), policiais militares ambientais ouviram barulho de motosserra, vindo das matas à margem de um córrego marginal à rodovia MS-339. A equipe foi ao local e flagrou um homem de 56 anos explorando madeira ilegalmente da área protegida por lei, constituída de matas ciliares (Área de Preservação Permanente-APP) do córrego.

Segundo a PMA, o infrator, com uso de uma motosserra realizava o corte de uma árvore à margem do córrego com a máquina, para a qual também não havia documentação ambiental (Licença de Porte e Uso -LPU).

A madeira retirada da área protegida estava sendo beneficiada em tábuas, que foram apreendidas, juntamente com a motosserra ilegal utilizada no crime e algumas toras que eram exploradas. As atividades foram interditadas.

O infrator mora em Bodoquena e responderá pelo crime de degradação de Área de Preservação Permanente, com pena de um a três anos de detenção e por crime ambiental de uso de motosserra sem licença, com pena de três meses a um ano de detenção.

Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 6.000,00 pelas infrações.