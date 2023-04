PMA prende 8 por crimes ambientais, apreende 360 kg de pescado e aves em extinção

Apreensão em Coxim / (Foto: Divulgação)

A Operação Semana Santa terminou com apreensão de 360 kg de pescado e de duas aves em extinção (mutuns macho e fêmea); e de 37 redes; 20 cordas de espinheis, cada uma com média de 20 anzóis, o que perfaz 400 anzóis armados; espingarda; cinco embarcações e cinco motores de popa, além de uma lancha com motor. Nove pessoas foram autuadas, 8 presas e um adolescente apreendido, e R$ 38.414,00 aplicados em multas.

Realizada pela Polícia Militar Ambiental, a operação teve início na quarta-feira, dia 5, e foi concluída nesta segunda-feira (10), às 9h. Foram utilizados 310 policiais, incluindo, o efetivo administrativo.

Apesar de o foco ter sido a fiscalização à pesca, como em outras operações neste período, outros tipos de crimes e infrações ambientais foram fiscalizados e também crimes de natureza adversa à ambiental foram coibidos e prevenidos, considerando que o batalhão é uma subunidade da Polícia Militar.