PMA prende suspeito de matar duas onças-pardas em Camapuã

Denúncia anônima levou a polícia até a propriedade / Divulgação/PMA

Um homem de 37 anos foi preso na tarde da última quarta-feira, 24, pela PMA (Polícia Militar Ambiental), suspeito de ter abatido duas onças-pardas em uma área rural do município de Camapuã, região norte de Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que apontava a prática de caça ilegal na região.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram as carcaças dos dois animais, que pertencem a uma espécie ameaçada de extinção e protegida por legislação ambiental. O suspeito foi identificado como o possível autor do crime e estava em posse de um revólver calibre .357, marca Taurus, modelo Magnum, que foi apreendido.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã, onde prestará esclarecimentos. A investigação irá apurar se havia outras finalidades para o abate, como a comercialização da pele, ou se o caso se trata unicamente de caça ilegal.

De acordo com a PMA, o crime não tem qualquer relação com o caso recente da onça-pintada resgatada no Pantanal e levada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

O Governo do Estado tem reforçado as ações de fiscalização ambiental em todo o território sul-mato-grossense, com o objetivo de coibir crimes contra a fauna e flora nativas.

O policiamento tem sido intensificado em propriedades rurais, rodovias e pontos turísticos, aliado a campanhas de educação ambiental voltadas às comunidades locais.

