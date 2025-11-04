PMA reforça sanções e ações de preservação durante a Piracema

Proibição segue até 2026 / PMA

Quem for flagrado pescando de forma irregular durante o período de defeso pode responder criminalmente e sofrer pesadas sanções. As multas variam de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de pescado apreendido. Além disso, há a possibilidade de prisão em flagrante e pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

Com o início da Piracema, época em que os peixes sobem os rios para se reproduzir, a PMA (Polícia Militar Ambiental) intensificou a fiscalização em todo o Mato Grosso do Sul. O objetivo é coibir a pesca predatória e garantir que o ciclo natural das espécies não seja interrompido.

Os infratores também podem ter barcos, veículos, redes e outros materiais apreendidos. A PMA lembra que o transporte de pescado durante a Piracema só é permitido com documentos que comprovem a origem legal e declaração de estoque emitida até dois dias úteis após o início do defeso.

Preservar para o futuro

Mais do que uma ação punitiva, a fiscalização busca preservar o equilíbrio dos rios e garantir a reprodução dos peixes. A chamada Operação Piracema Georreferenciada está sendo realizada em várias regiões do Estado, com apoio de tecnologia e mapeamento por GPS para monitorar áreas de risco.

A PMA reforça que a colaboração da população é essencial e que denúncias de pesca ilegal podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da corporação.

O período de defeso segue até o fim de janeiro, e, até lá, pescar, transportar ou comercializar pescado sem autorização é crime ambiental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!