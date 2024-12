PMMS dá dicas de segurança para quem for viajar

Sejusp

Para quem deseja viajar e curtir o Ano Novo longe de casa, é preciso tomar alguns cuidados e não ter notícias desagradáveis no retorno para casa. A Polícia Militar e Civil dão dicas importantes para evitar o furto de imóveis neste período.

Aquele antigo costume de deixar a luz da casa acessa na hora de viajar já não engana mais o bandido e pode até revelar que não tem mesmo ninguém em casa. Evitar o furto de imóveis no período de férias ou feriados prolongados, quando muita gente viaja, é possível seguindo algumas orientações das Polícias Civil e Militar.

No furto de residências a primeira e principal motivação do bandido é ter certeza de que o imóvel está vazio. Se houver interesse específico em determinada residência, o bandido poderá até monitorar o imóvel por mais de um dia para garantir que o proprietário não esteja.

Alguns cuidados podem ajudar como pedir a alguém de confiança que olhe a residência na sua ausência, assim como desligar a campainha e deixar o telefone fixo sem tocar. As autoridades ainda citam a facilidade para entrar no imóvel como um fator determinante neste tipo de furto. Por isso medidas como concertina, cerca elétrica e câmeras de vigilância em tempo real podem ajudar a afastar o perigo, já que o bandido vai preferir um imóvel com mais facilidade.

Confira as dicas de segurança:

Polícia Militar

Peça a alguém de confiança para olhar a casa no período de ausência; Teste todas as trancas de portas e janelas; Evite deixar na parte externa da casa, objetos que possam ser utilizados para arrombamento; Deixe o telefone fixo sem toque e desligue a campainha; Teste seu sistema de vigilância e alarme; Nunca comente próximo a estranhos que irá viajar; Sempre é bom deixar um telefone para contato com um vizinho de confiança; Não deixe luzes acesas durante o dia. Cuide do seu jardim; Cancele as assinaturas de jornais e revistas; Retire aparelhos eletrônicos da tomada; Instale lâmpadas de fotocélulas ou com temporizadores; Feche os registros de água de gás.

