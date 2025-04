PMMS ganha mais 42 motos e 89 fuzis

Bruno Rezende, Secom

Para garantir mais eficiência nas ações de combate à criminalidade e no atendimento à população, o Governo do Estado entregou, na tarde desta quinta-feira (24), 42 motocicletas de alta cilindrada e 89 fuzis para a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). Os veículos e equipamentos serão destinadas às unidades militares de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados.

As motocicletas e o armamento têm como objetivo aumentar a capacidade de policiamento ostensivo, promover maior mobilidade operacional e reforçar a segurança pública em Mato Grosso do Sul. Os investimentos somam mais de R$ 4,4 milhões.

A solenidade de entrega aconteceu com a presença do governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, e parlamentares e prefeitos, além de autoridades das forças de segurança e das forças armadas.

Riedel destacou que a segurança pública é assunto prioritário, inclusive, na integração sul-americana, com a Rota Bioceânica, debatida ontem (23) em Brasília, e que contou com a participação de empresários e presidente do Chile. "Isso é uma demonstração clara da importância da segurança pública para o desenvolvimento dos países", afirmou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, agradeceu o esforço do Governo e de parlamentares que contribuíram com emendas para atuação da Polícia sul-mato-grossense, considerada uma referência nacional.

O recebimento dos equipamentos faz parte das comemorações dos 190 anos da PMMS e da outorga da Medalha Tiradentes comenda concedida às personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à Corporação, e aos policiais militares que se destacaram pelo o seu valor pessoal, contribuindo decisivamente para o aperfeiçoamento e projeção da Instituição no âmbito nacional ou estadual. Este ano, 127 personalidades foram homenageadas com a comenda, sendo 45 civis e militares de outras forças e 82 policiais militares da PMMS.

Em seu discurso direcionado à tropa e convidados, o comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, afirmou que os equipamentos fortalecem a capacidade operacional da PMMS.

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirma o seu compromisso com os princípios da boa governança pública, com transparência e eficiência administrativa. Os avanços fortalecem diretamente a manutenção da ordem pública e a promoção da paz social".

Honraria

Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier, foi um militar brasileiro que se destacou por seu papel na Inconfidência Mineira, movimento que buscava a independência do Brasil de Portugal.

Atuou como propagandista da causa, conquistando apoiadores. Como único conspirador a assumir a culpa, foi condenado à morte, sendo enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Sua história tornou-se símbolo de heroísmo, luta por igualdade e justiça, sendo homenageado com um feriado nacional nessa data.

Instituída no Mato Grosso do Sul em 1982, a Medalha de Tiradentes é uma reverência ao patrono das polícias militar e civil do Brasil. Sem temer represálias, Joaquim José da Silva Xavier abdicou dos interesses pessoais por um bem maior. Assim também é a história do policial militar, que diariamente arrisca a vida para defender o cidadão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!