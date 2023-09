PMR recuperou carros roubados e apreendeu drogas nas rodovias no feriado

Apreensão de carga / Foto: Divulgação

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária realizou entre os dias 6 a 11 de setembro, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, a “Operação Independência”. Durante a ação que durou cinco dias, foram abordadas 3.978 pessoas e 2.984 veículos, sendo atendidos 7 acidentes que resultaram em três pessoas lesionadas e duas mortes. Durante as fiscalizações duas pessoas foram presas em flagrante delito, destacando-se ainda que foram apreendidos cinco toneladas de maconha, 12,2 kg de skank, 2 kg de haxixe marroquino, 4 veículos roubados foram recuperados, 1 revólver calibre 32 foi apreendido, além de 175 pacotes de cigarro contrabandeado.

Através do emprego de equipes extras, e um planejamento estratégico, o policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros, o que garantiu o aumento da sensação de segurança dos usuários das rodovias.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que ainda estiverem viajando a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, realizar o planejamento de sua viagem, com locais de parada para descanso, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, especialmente em locais de incidência de chuvas, sempre respeitando os demais motoristas e a lei de trânsito.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.