Polícia aguarda laudo em crânio encontrado em escola para investigação

Material encontrado por trabalhadores da limpeza / (Midiamax)

A Polícia Civil espera pelos laudos da Perícia sobre o crânio supostamente de uma criança encontrado na última segunda-feira (23), na Vila Planalto, em Campo Grande. O material foi encontrado por trabalhadores que roçavam o matagal atrás de uma escola.

O delegado Giulliano Biaccio, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, disse que o crânio foi enviado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e os laudos devem ficar prontos em até 30 dias, conforme o Jornal Midiamax. Portanto, ainda não é possível aponta a causa e idade da ossada.

Entenda o caso

Por volta das 9h de segunda-feira, trabalhadores roçavam o matagal na Rua Netuno, atrás de uma escola, quando encontraram o crânio. Eles acionaram a polícia em seguida.



O delegado Pablo Reis esteve no local e disse ao site que não descartar que mais ossos sejam encontrados no local. Entretanto, não serão determinadas escavações no primeiro momento. Ele reforçou que não há marcas de ferimentos no crânio, que já estava parcialmente deteriorado.

Os trabalhadores que acharam o crânio relataram que já haviam roçado o mato no 2º turno das eleições no ano passado, e que nada tinha no local.

Crânio achado perto da casa do ‘serial killer’ Cleber

Conforme o jornal, o crânio foi localizado na quadra da casa onde morava o pedreiro Cleber de Souza Carvalho, preso e condenado a 96 anos de prisão por diversos assassinatos em Campo Grande.