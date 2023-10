Polícia aguarda laudos para esclarecer morte de mulher trans em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Claudemir Herculano de Lima, de 42 anos, conhecida socialmente como Karol Tantare foi encontrada morta em sua residência, localizada na rua Duque de Caxias, no bairro Cidade Nova, na madrugada desta sexta-feira.



A Polícia Civil investiga o caso, e o delegado responsável, Ronaldo Jacob, informou ao O Pantaneiro que foi instaurado um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias da morte.



Segundo o delegado, o próximo passo da investigação é a obtenção do laudo pericial, que deve fornecer informações essenciais para esclarecer o caso. Atualmente, as autoridades aguardam a conclusão desse laudo pericial, o qual deve ser entregue ainda nesta semana.



Entenda o caso

Na madrugada de sexta-feira, dia 27, a transexual foi encontrada morta na residência localizada na rua Duque de Caxias, bairro Cidade Nova em Aquidauana.



Segundo informações do boletim de ocorrência, ela havia entrado em contato com uma vizinha por volta de 1h30 da manhã e, desde então, não mais respondeu.



Após muitas horas sem notícias, a testemunha ligou para a PM, e imediatamente a equipe deslocou-se para o local, sendo necessário quebrar o cadeado do portão.



Em busca no local, foi possível observar pelo vidro quebrado da porta que a vítima estava em óbito.