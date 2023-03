Polícia Ambiental captura jiboia em frente a uma casa em Jardim

Divulgação PMA

Os Policiais Militares Ambientais de Jardim capturaram uma serpente em frente a uma residência no bairro Vila Angélica ontem, quinta-feira (9) no início da noite. O morador da residência acionou a PMA para realizar a captura da cobra que estava à rua em frente ao portão de sua casa, com riscos de ser atropelada.

Os Militares foram ao local e verificaram que tratava-se de uma serpente da espécie Boa constrictor, conhecida como jiboia com aproximadamente 1,2 metro de comprimento e com uso de um gancho efetuaram a captura do animal.

A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta no seu habitat, em uma reserva florestal distante da área urbana. Esse tipo de cobra não é peçonhenta.

Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.