Polícia apreende 15 kg de 'supermaconha' em Maracaju

Droga foi apreendida / Divulgação

Quase 15 quilos de skunk, droga conhecida como "supermaconha" foram apreendidas nesta quarta-feira, dia 10, durante fiscalização na MS-164. A droga estava sendo transportada para Corumbá.

A apreensão ocorreu pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-164, em Maracaju, durante abordagem a um ônibus. Um homem de 23 anos de idade foi preso em flagrante.

Os policiais do DOF faziam bloqueio na rodovia quando abordaram o coletivo, que saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Conforme o Diário Corumbaense, durante entrevista, o suspeito não soube explicar o motivo da viagem e apresentou muito nervosismo.

Na mochila que ele carregava, os policiais encontraram 27 pacotes de skunk, que após a pesagem, totalizaram 14,8 quilos do entorpecente. Aos policiais, o autor afirmou que comprou a droga em Ponta Porã e revenderia em porções menores em Corumbá.

O entorpecente apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, juntamente com o autor. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para denúncias ligue 0800 647 6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo.