Polícia apreende mais de 700kg de carne imprópria para o consumo em Guia Lopes da Laguna

Equipes realizaram a operação / Divulgação

A Polícia Civil realizou nessa quarta-feira, dia 19, um trabalho de fiscalização na cidade de Guia Lopes da Laguna-MS, onde apreendeu mais de 700 kg de carne imprópria para o consumo. No total foram retiradas de circulação 419,70 Kg de alimentos impróprios.

Após levantamento dos mercados que estavam atuando em desacordo com a legislação, agentes de fiscalização e da Polícia foram até o mercado de J.F.F. (44) e apreenderam carne clandestina, linguiça artesanal, sem autorização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), com apreensão e descarte de 461,70kgs.

No segundo endereço, pertencente a S.B.Q.J. (35), apreendeu-se carne clandestina, alimentos vencidos, cujo descarte somou 258 Kgs.

Presente no local, a autoridade policial da cidade, firmou sua convicção por crime contra as relações de consumo e autuou a dupla de comerciante em flagrante, as encaminhando ao presídio da cidade, onde aguardarão a audiência de custódia.

O mercado de carne clandestina é resultado do abate de animais doentes, cuja carne, em regra, é descartada, de animais de abigeato, de animais contrabandeados pela fronteira, muitas vezes sem vacinação exigida por lei, o que põe em risco o rebanho nacional, além da saúde dos consumidores.

A operação foi realizada por intermédio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul) com apoio da Delegacia da Cidade e da Vigilância Municipal.