Polícia apreende 8 kg de droga em ônibus interestadual em Miranda

Droga apreendida pela equipe em ônibus / PMMS

Conforme a PM, durante uma operação conjunta entre o 7º BPM e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), na fiscalização de ônibus interestaduais. Com apoio da equipe do Canil Setorial e dos cães farejadores K9 Cwiff e K9 Pacu, foram encontrados nove embrulhos com substância análoga à pasta base de cocaína. A droga, que pesava aproximadamente 7,8 kg, estava escondida em uma lixeira próxima ao banheiro de um ônibus que fazia o trajeto Corumbá a São Paulo (SP). Ninguém foi preso no local.

O 7º BPM (Batalhão da Polícia Militar) registrou diversas ocorrências ao longo desta quarta-feira, 15, em Miranda. As ações envolveram apreensão de drogas, casos de violência doméstica, conflito familiar e descumprimento de medida protetiva.

Mais tarde, a PM atendeu a um caso de violência doméstica em uma aldeia indígena da região. Um homem de 28 anos foi detido por lideranças locais após agredir e ameaçar sua companheira, também de 28 anos. Segundo a vítima, o agressor chegou embriagado, proferiu ofensas e a agrediu fisicamente, além de danificar objetos da casa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda durante o dia, uma equipe foi acionada para verificar um conflito familiar no bairro João Pedrossian. No local, mãe e filho, de 43 e 25 anos, respectivamente, relataram versões diferentes de uma briga. A mulher afirmou ter sido empurrada pelo filho, enquanto ele alegou apenas tê-la afastado após sofrer ofensas verbais, Ambos também foram levados à Delegacia de Polícia Civil.

Encerrando as ocorrências, um homem de 65 anos foi preso na Vila São Miguel por descumprir medida protetiva de urgência. Ele foi flagrado a menos de 100 metros da casa da ex-companheira, de 42 anos, contrariando ordem judicial. O suspeito foi conduzido à Delegacia para as devidas providências.

