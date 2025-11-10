Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 22:25

Polícia

Polícia apreende 829 kg de maconha em dois carros na BR-262

Dois veículos roubados são recuperados durante ações policiais na rodovia

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 20:00

Carga foi apreendida pela equipe / PRF

No domingo (9), 829 quilos de maconha foram apreendidos na BR-262, em Três Lagoas e Água Clara, além da recuperação de dois veículos com registro de furto.

Em Três Lagoas, durante a manhã, um Honda/Fit foi abordado pelos policiais, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Após acompanhamento, ele perdeu o controle do veículo e foi detido. Dentro do carro, 409 quilos de maconha foram encontrados. O veículo possuía placas falsas e registro de furto desde abril de 2025 em São Paulo.

Já à noite, em Água Clara, um Citroen/C3 também não parou quando solicitado e o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo localizado. No carro, 420 quilos de maconha foram encontrados. O automóvel possuía registro de furto desde outubro de 2025, também em São Paulo.

As duas ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil local para registro e providências legais.

