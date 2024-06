Polícia apreende 831 kg de drogas em Ponta Porã

Outros envolvidos estão sendo investigados

Uma operação conjunta da Polícia Civil, especificamente da 1ª Delegacia de Ponta Porã-MS, e da Polícia Militar do 4º Batalhão resultou no desmantelamento de um entreposto de drogas no bairro Vila Reno, nesta sexta-feira, 21 de junho.

A ação foi desencadeada após uma denúncia que levou a diligências prévias, durante as quais um cão farejador da Polícia Militar indicou a presença de substâncias ilícitas na residência. Os policiais avistaram vários tabletes de droga através de uma janela e, ao entrarem no imóvel, encontraram diversas caixas contendo maconha, totalizando 831 kg, que foram apreendidos no local.

Durante a operação, um indivíduo chegou ao endereço em uma motocicleta e confessou estar presente para inspecionar a droga, admitindo ainda sua participação na embalagem do material. Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada e a investigação continua para identificar e localizar outros envolvidos no esquema ilícito.