Polícia apreende aproximadamente R$ 1 milhão em produtos de descaminho e contrabando

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul apreendeu na noite desta terça-feira, 25, uma carga de mercadoria contrabandeada, que somada totaliza aproximadamente R$ 1 milhão.

A apreensão foi feita em Douradina-MS, por meio de ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

A ação foi desenvolvida no âmbito da operação Hórus, do Ministério da Justiça. Segundo apurado, as diligências se deram após diversas linhas investigativas traçadas por ambas as delegacias, tendentes à identificação de grandes grupos de contrabandistas e de seus depósitos clandestinos na região de fronteira.

Durante as investigações, foi possível apurar que os criminosos teriam se escondido no Distrito de Cruzaltina, na cidade de Douradina/MS. Por tal motivo, as equipes de ambas as delegacias somaram esforços e se direcionaram ao referido local, onde os produtos foram apreendidos e transportados por caminhão e caminhonetes até o depósito do DEFRON, para posterior remessa à Receita Federal.

Entre os materiais estão: cigarros, bolas de pneus, fardos de roupa, relógios, papel de seda, essência de narguilé, fones de ouvido, alto falantes, perfumes, isqueiros, cosméticos, peças de informática, cadeados e caixas de fumo.