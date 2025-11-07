Polícia apreende arma de fogo durante operação em Aquidauana

A Operação Fronteira/Divisas Seguras tem como objetivo reforçar a segurança nas regiões de divisa / Divulgação

Durante a Operação Fronteira/Divisas Seguras, realizada na manhã desta sexta-feira (7), policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma arma de fogo na zona rural de Aquidauana.

A equipe realizava bloqueio e fiscalização na rodovia MS-345 quando abordou um veículo em atitude suspeita. Durante a vistoria, os militares encontraram um revólver calibre .357 da marca Taurus, contendo oito munições, sendo seis intactas e duas deflagradas.

O condutor do automóvel, um homem de 32 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, junto com a arma apreendida, para as medidas legais cabíveis.

A Operação Fronteira/Divisas Seguras tem como objetivo reforçar a segurança nas regiões de divisa e fronteira, combatendo o tráfico de drogas, armas e outros crimes nas rodovias do Estado.

