Polícia apreende arsenal com suspeitos de assassinar pecuarista em Sete Quedas

Arsenal apreendido na operação / Divulgação

A Delegacia de Polícia de Sete Quedas, em ação que contou com o apoio de equipes de Dourados, Três Lagoas e Adamantina, em São Paulo, apreendeu nesta segunda-feira (11), vasta quantidade de armas ilegais, bem como petrechos de armas utilizados por grupos de extermínio e grande quantidade de munições na residência de um suspeito acusado por ser o mandante da execução do pecuarista Valdereis Rodrigues de França (61), no início deste mês em Sete Quedas.

No dia 5 de novembro, Valdereis foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo calibre 9 mm enquanto estava transitando em sua camioneta Toyota Hilux, pela Rua 4 de abril, no Centro da cidade. A investigação apontou que o crime foi motivado diante de uma desavença por dívida de 2 milhões de dólares do suspeito com a vítima.

O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 9h15, e foi rapidamente atendido pelas equipes das forças de segurança local.

Equipe de Perícia Científica e as equipes da Polícia Civil realizaram os trabalhos de coleta de evidências. Foram encontrados 8 estojos de munição calibre 9 mm e 5 projéteis, demonstrando que o crime foi executado com armamento pesado e de forma premeditada.

Diante dessas informações, a equipe da Seção de Investigações Gerais de Dourados foi designada para presidir as investigações, tendo em vista que havia suspeita do envolvimento de uma rede de pistoleiros no crime.

Os agentes conseguiram identificar o mandante do crime, um pecuarista de 64 anos, residente no Brasil e também com cidadania Paraguaia. A moto utilizada no crime também foi localizada incinerada com intuito de apagar as provas do crime.

Na manhã desta segunda-feira (11), policiais deslocaram até a fazenda do suspeito, nos limites entre o município de Paranhos e Sete Quedas, bem como na sua residência na cidade de Adamantina.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, os policiais localizaram na fazenda do mandante vários carregadores com capacidade grande capacidade de armazenamento, além de outras armas e muitas munições na residência do suspeito, no município de Adamantina.

Ao todo foram apreendidas mais de 10 armas de fogo e quase munições 1 mil munições, além de drones, binóculos e outros petrechos que podem ter sido utilizados na execução do crime.

A ação contou com apoio do SIG de Três Lagoas e também de equipes da Polícia Civil de São Paulo.

O suspeito não foi encontrado nos endereços. De acordo com o apurado, ele teria fugido para o Paraguai, e segue foragido até o momento. A Polícia Paraguai foi acionada para colaborar na captura do suspeito.

As investigações seguem para identificar os demais envolvidos.

*Com informações da Polícia Civil.