Polícia apreende até R$ 20 milhões em perfumes contrabandeados na Capital

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Receita / PCMS

A ação ocorreu após monitoramento de um suspeito de 38 anos, apontado como transportador na modalidade “formiguinha” para uma associação criminosa. Ele foi abordado ao chegar em um Fiat Doblo carregado com mercadorias, após tentar fugir da abordagem.

Policiais civis do GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreenderam, nesta segunda-feira (13), uma grande quantidade de perfumes importados sem nota fiscal, em um imóvel no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram várias pessoas embalando perfumes para envio via Correios e pela plataforma Shopee. Dois homens — o motorista e um gerente — foram presos em flagrante e liberados após pagamento de fiança de 20 salários mínimos. Os demais funcionários foram ouvidos como testemunhas.

A Receita Federal foi acionada e estimou que o valor dos produtos apreendidos varia entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Receita.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, com participação da SEJUSP/MS, CGFRON, DIOPI e SENASP/MJSP.

