14 de Outubro de 2025 • 20:30

Polícia

Polícia apreende até R$ 20 milhões em perfumes contrabandeados na Capital

Operação em Campo Grande flagra grupo que enviava produtos via Correios e Shopee

Publicado em 14/10/2025 às 17:10

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Receita / PCMS

Policiais civis do GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreenderam, nesta segunda-feira (13), uma grande quantidade de perfumes importados sem nota fiscal, em um imóvel no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A ação ocorreu após monitoramento de um suspeito de 38 anos, apontado como transportador na modalidade “formiguinha” para uma associação criminosa. Ele foi abordado ao chegar em um Fiat Doblo carregado com mercadorias, após tentar fugir da abordagem.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram várias pessoas embalando perfumes para envio via Correios e pela plataforma Shopee. Dois homens — o motorista e um gerente — foram presos em flagrante e liberados após pagamento de fiança de 20 salários mínimos. Os demais funcionários foram ouvidos como testemunhas.

A Receita Federal foi acionada e estimou que o valor dos produtos apreendidos varia entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Receita.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, com participação da SEJUSP/MS, CGFRON, DIOPI e SENASP/MJSP.

ÚLTIMAS

Economia

Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

Batata-doce também fica mais cara, com alta média de 16,6% nesta semana

Saúde

Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

Em comparação à última atualização, 71 notificações foram descartadas e o número de casos suspeitos caiu para 181

