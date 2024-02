Polícia apreende carnes leite e queijo de origem clandestina em Jardim

Divulgação

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e a Agência Estadual de defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), em ação conjunta, apreenderam carnes, leite e queijos de origem clandestina em um mercado de Jardim, na tarde de ontem (19).

Durante a fiscalização foi vistoriado a parte do açougue, câmara fria e expositores resfriados e congelados, onde foi constatado que haviam a comercialização de carnes, leite e queijo de origem clandestina.

Conforme o médico veterinário da Iagro no local, o mesmo elencou inúmeras doenças que assolam a população, causadas por ingestão de alimentos clandestinos.

Foi verificado que além da comercialização da carne clandestina, a proprietária também produzia linguiças e outros produtos sem as devidas autorizações e inspeções necessária dos órgãos competentes, fazendo com que esse produto fique em desacordo com a legislação, sendo assim imprópria para consumo humano, pois não teria as condições higiênicas necessárias para fabricação.

Após a constatação, foi acionada a perícia criminal e posteriormente as mercadorias impróprias para consumo foram apreendidas, sendo: carneiro 47 kg; leite caipira: 122 l; carne bovina moída: 8 kg; salame tipo italiano: 5 kg; linguiça: 301 kg; carne bovina: 101 kg; carne de charque: 8 kg; queijo caipira: 13 kg; doce de leite: 5 kg; carne suína: 8 kg e hambúrguer: 2 kg.

Foi localizado também no interior do supermercado, exposto a venda, 33 caixas de fogos de artificio do TIPO G, sendo a comercialização proibida, conforme a Lei Ordinária N° 1.268 de 26 de maio de 1992.

Sendo assim todos os produtos irregulares foram apreendidos e os produtos de origem animal foram entregues à Iagro para destinação e descarte de maneira adequada.