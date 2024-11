Polícia apreende carro furtado em Bela Vista

Veículo recuperado na fiscalização / Divulgação

Na noite de quarta-feira, 6, por volta das 19h50, a equipe da Radiopatrulha de Bela Vista, cidade na fronteira com o Paraguai, recuperou um veículo com restrição de busca e apreensão ao abordar um caminhão guincho. A ação ocorreu durante uma barreira policial no posto da Receita Federal.

Durante a operação, a polícia abordou um Fiat Pálio e um caminhão guincho modelo prancha, que transportava um Fiat Siena. Após averiguação, foi constatado que o Siena possuía restrição de busca e apreensão, registrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV/MS), devido a uma aquisição através de estelionato.

O passageiro do Fiat Pálio, que se apresentou como mecânico no Paraguai, afirmou que contratou o guincho para levar o Siena até sua oficina a pedido de um cliente.

Diante das evidências, o veículo Siena e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista para as providências cabíveis.