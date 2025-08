Polícia apreende celular de segurança escolar com conteúdo pornográfico infantil

Celulares apreendidos para investigação / PCMS

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), cumpriu nesta terça-feira, 5, mandado de busca e apreensão relacionado a crime de compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet. Dois celulares de um segurança escolar, de 46 anos foram apreendidos.

A investigação teve início mediante ações de inteligência que identificaram centenas de arquivos contendo material ilícito circulando em plataformas digitais. A apuração conduzida pela equipe da DEPCA permitiu a localização do suspeito, residente no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos dois aparelhos celulares que teriam sido utilizados para o cometimento do crime. Os dispositivos serão periciados para aprofundar as investigações e identificar possíveis conexões com outras pessoas envolvidas.

“A DEPCA tem como foco permanente o combate à circulação de material de abuso sexual infantil, muitas vezes vinculado a redes criminosas organizadas. Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente.”, disse a Delegada Anne Karine Trevizan, titular da DEPCA.

A Polícia Civil reforça que denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas, inclusive de forma anônima, por meio do Disque 100 ou diretamente em qualquer unidade policial.

