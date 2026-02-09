Acessibilidade

09 de Fevereiro de 2026 • 16:14

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Polícia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Uma operação policial realizada na zona rural de Terenos resultou na apreensão de aproximadamente duas toneladas de maconha. A ação ocorreu durante atividades da Operação Falcão 01/2026, conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Durante diligências na estrada de acesso ao Assentamento Nuara, os policiais localizaram uma caminhonete Toyota Hilux capotada e abandonada. No interior do veículo e na carroceria, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes.

Após a remoção do automóvel e a pesagem do material apreendido, foi confirmada a apreensão de cerca de 2.000 quilos de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Leia Também

• Getam aprende armas e efetua prisão durante operação em Miranda

• Operação do CAF garante R$ 40 milhões em investimentos para Corumbá

• Governo realiza operação com foco no turismo na Serra da Bodoquena

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Operação conjunta apreende cerca de 500 quilos de pasta

Polícia

PM Rural apreende carga de contrabando em Lagunita

Polícia

Homem é preso por roubo de gado na rodovia MS-338

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

Polícia Civil prende traficante durante ação em Terenos

Balanço

PRF encerra Operação Ano Novo em MS com 28 acidentes e uma morte nas rodovias

Publicidade

Ocorrência

Polícia Civil prende traficante durante ação em Terenos

ÚLTIMAS

Tragédia

Ciclista morto em acidente em Anastácio é identificado

Ramão Peixoto, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Perigo

Princípio de incêndio em restaurante mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Curto-circuito em ventilador quase colocou em chamas estabelecimento do Bairro Guanandy

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo