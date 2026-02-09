Polícia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Uma operação policial realizada na zona rural de Terenos resultou na apreensão de aproximadamente duas toneladas de maconha. A ação ocorreu durante atividades da Operação Falcão 01/2026, conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Durante diligências na estrada de acesso ao Assentamento Nuara, os policiais localizaram uma caminhonete Toyota Hilux capotada e abandonada. No interior do veículo e na carroceria, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes.
Após a remoção do automóvel e a pesagem do material apreendido, foi confirmada a apreensão de cerca de 2.000 quilos de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.
