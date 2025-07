Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 100 mil e prende três pessoas em Maracaju

Operação da Polícia Civil / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Maracaju, deflagrou na tarde de quarta-feira (9) a Operação Última Forma, com apoio da Polícia Militar, resultando na prisão de três pessoas e na apreensão de aproximadamente 2 kg de crack e cocaína. O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 100 mil.

A ação teve como alvo três imóveis identificados como pontos estratégicos para o tráfico de drogas na cidade. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracaju após trabalho de investigação e inteligência desenvolvido pela Polícia Civil.

Em um dos locais, ainda em construção, os policiais encontraram dois cofres embutidos na parede, camuflados como tomadas. Dentro deles estavam cerca de 1,5 kg de cocaína pura e 500g de crack. O imóvel seria de propriedade de um traficante que morreu no início da semana. A obra estaria sendo financiada com dinheiro oriundo do tráfico.

No segundo endereço, utilizado para a distribuição das drogas havia três pessoas, duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, já conhecidas por envolvimento com o tráfico. No local foram apreendidos uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, oito munições intactas de calibre .38, um tablete de maconha (680g), porções fracionadas da mesma substância (14g), quatro celulares, uma máquina de cartão, duas bases de carregador de rádio comunicador, R$ 45 em espécie e uma câmera digital.

A operação representa uma das maiores apreensões de crack e cocaína no contexto do tráfico interno do município e reafirma o compromisso da Polícia Civil com o combate ao narcotráfico e à desarticulação financeira de organizações criminosas. A instituição reforça que denúncias anônimas para a Delegacia de Maracaju podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp: (67) 99663-3977

