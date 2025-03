Dois sÃ£o presos com 11 kg de droga em AnastÃ¡cio

Droga apreendida / Divulgação

Na noite deste sábado, 9, por volta das 23h30, a Polícia Militar de Anastácio apreendeu 11,247 kg de drogas e prendeu dois homens suspeitos de tráfico. A ação ocorreu durante patrulhamento nos altos da cidade, quando os policiais avistaram um veículo Gol, de cor cinza e placas de Corumbá, entrando na cidade pela rota frequentemente utilizada para transporte de entorpecentes.

Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes do carro demonstraram nervosismo, o que levantou suspeitas. Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a viagem.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma vistoria minuciosa no veículo e encontrou drogas escondidas dentro das quatro portas e em uma caixa de som automotivo no porta-malas. No total, foram apreendidos:

• 7,181 kg de haxixe (14 invólucros plásticos transparentes)

• 3,066 kg de maconha (3 tabletes)

• 1 kg de pasta base de cocaína (1 tablete)

Os homens afirmaram que o destino final das drogas era o estado de Santa Catarina e que receberiam R$ 5 mil pelo transporte dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos suspeitos e apreenderam o veículo, além dos demais objetos relacionados ao crime. Para garantir a segurança da condução, foi necessário o uso de algemas. Os homens foram encaminhados, sem lesões corporais, para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 153 mil.