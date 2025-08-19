Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

Produtos apreendidos na operação / PCMS

Durante a ação, três veículos foram interceptados transportando cigarros contrabandeados, aparelhos celulares de diversas marcas – incluindo Apple e Xiaomi – além de iPods, iPads e até canetas de mounjaro, utilizadas para fins medicinais.

Uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), e da Receita Federal resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1,4 milhão. A operação foi realizada na última semana nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados, durante a operação Protetor e Divisas.

Em uma casa aparentemente desabitada, as equipes localizaram mais caixas de cigarros e produtos de origem ilícita.

De acordo com a Receita Federal, os cigarros serão destruídos, enquanto os demais itens poderão ser leiloados, doados a instituições sociais ou utilizados por órgãos públicos.

Os veículos e os produtos apreendidos foram levados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã. Já os cigarros encontrados na residência foram encaminhados para Campo Grande, onde seguirão os procedimentos legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!