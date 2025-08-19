Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 20:04

Polícia

Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

Ação conjunta entre DEFRON e Receita Federal ocorreu nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, como parte da operação Protetor e Divisas

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 17:58

Produtos apreendidos na operação / PCMS

Uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), e da Receita Federal resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1,4 milhão. A operação foi realizada na última semana nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados, durante a operação Protetor e Divisas.

Durante a ação, três veículos foram interceptados transportando cigarros contrabandeados, aparelhos celulares de diversas marcas – incluindo Apple e Xiaomi – além de iPods, iPads e até canetas de mounjaro, utilizadas para fins medicinais.

Em uma casa aparentemente desabitada, as equipes localizaram mais caixas de cigarros e produtos de origem ilícita.

De acordo com a Receita Federal, os cigarros serão destruídos, enquanto os demais itens poderão ser leiloados, doados a instituições sociais ou utilizados por órgãos públicos.

Os veículos e os produtos apreendidos foram levados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã. Já os cigarros encontrados na residência foram encaminhados para Campo Grande, onde seguirão os procedimentos legais cabíveis.

