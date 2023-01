Polícia apreende R$ 77 mil em contrabando na MS-141

Carro e produtos foram apreendidos / Nova News

A Polícia Militar apreendeu R$ 77 mil em contrabando durante fiscalização na MS-141, em Nova Andradina, nesta quinta-feira (12).

Conforme o Nova News, a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar, realizava abordagens na região, conhecida como corredor de produtos ilícitos, quando abordou o veículo, com placa de Uberlândia (MG), conduzido por um homem de 31 anos.

O carro modelo Volkswagen Gol estava carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

Durante buscas no carro, os policiais encontraram61 aparelhos eletrônicos do tipo receptor de televisão, totalizando aproximadamente o valor final de mercado de R$ 77.000,00. Questionado sobre as mercadorias, o motorista disse que não possuía documentação de importação dos produtos.

Diante do flagrante, foi realizada a apreensão dos produtos e do veículo, que foram entregues na Receita Federal. Já o homem, foi liberado para seguir viagem.