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Investigação

Polícia apura causa de acidente com explosão e quatro mortes na BR-163

Segundo apuração, carro teria atingido uma carreta, desencadeando colisões com caminhão-tanque e outros veículos; uma das vítimas foi identificada como Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 15:15

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Colisão entre carreta e caminhão-tanque causou explosão / Reprodução

A Polícia Civil de Bandeirantes investiga as circunstâncias do acidente que deixou quatro pessoas mortas e algumas feridas na tarde de domingo (16), na BR-163. A ocorrência envolveu um carro de passeio, uma carreta, um caminhão-tanque e outros veículos, além de uma explosão provocada após uma das colisões.

De acordo com informações do G1 MS, a principal linha investigativa considera a possibilidade de que um carro tenha invadido a pista contrária e atingido uma carreta que seguia no sentido oposto. O motorista do automóvel está entre as vítimas que não resistiram.

Conforme os levantamentos preliminares, o carro trafegava no sentido crescente da rodovia quando teria atravessado para a faixa contrária, por motivos que ainda serão esclarecidos, e atingido a carreta.

Após a batida, a carreta teria perdido o controle e também cruzado para a pista contrária, entrando na trajetória de um caminhão-tanque. A colisão entre os veículos provocou uma explosão.

Outros dois automóveis que seguiam logo atrás do caminhão-tanque também acabaram envolvidos na ocorrência.

Para esclarecer a dinâmica do acidente, a polícia analisa imagens registradas por uma câmera instalada em um dos caminhões e também deve considerar os relatos de testemunhas. O objetivo é determinar como ocorreu a invasão da pista e a sequência das colisões.

Uma das vítimas foi identificada como Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos, que estava em um dos carros. As outras três pessoas que morreram ocupavam outro veículo e ainda não haviam sido identificadas. Os corpos foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

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