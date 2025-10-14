Polícia apura denúncias de maus-tratos a idosos em Campo Grande

Operação Virtude faz visitas domiciliares em bairros da região do Segredo
Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso / PCMS
A Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande realizou, na manhã desta terça-feira (14), diligências da Operação Virtude para apurar denúncias de maus-tratos a idosos recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
Nesta primeira etapa, foram visitados imóveis nos bairros São Francisco e Monte Castelo. Em um dos casos, a Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso de 87 anos que mora com netas e bisnetos.
Ao todo, estão previstas seis rodadas de visitas domiciliares em bairros da região do Segredo, entre os dias 14 e 28 de outubro, com foco na verificação de denúncias e acompanhamento de idosos atendidos pela unidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Crime ocorreu no dia 4 de outubro
Educação
A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica
Polícia
A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS