14 de Outubro de 2025 • 16:57

Polícia

Polícia apura denúncias de maus-tratos a idosos em Campo Grande

Operação Virtude faz visitas domiciliares em bairros da região do Segredo

Publicado em 14/10/2025 às 15:36

Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso / PCMS

A Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande realizou, na manhã desta terça-feira (14), diligências da Operação Virtude para apurar denúncias de maus-tratos a idosos recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Nesta primeira etapa, foram visitados imóveis nos bairros São Francisco e Monte Castelo. Em um dos casos, a Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso de 87 anos que mora com netas e bisnetos.

Ao todo, estão previstas seis rodadas de visitas domiciliares em bairros da região do Segredo, entre os dias 14 e 28 de outubro, com foco na verificação de denúncias e acompanhamento de idosos atendidos pela unidade.

Educação

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica

Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado

