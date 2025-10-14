Polícia apura denúncias de maus-tratos a idosos em Campo Grande

Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso / PCMS

A Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande realizou, na manhã desta terça-feira (14), diligências da Operação Virtude para apurar denúncias de maus-tratos a idosos recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Nesta primeira etapa, foram visitados imóveis nos bairros São Francisco e Monte Castelo. Em um dos casos, a Polícia vai investigar possível desvio de proventos de um idoso de 87 anos que mora com netas e bisnetos.

Ao todo, estão previstas seis rodadas de visitas domiciliares em bairros da região do Segredo, entre os dias 14 e 28 de outubro, com foco na verificação de denúncias e acompanhamento de idosos atendidos pela unidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!