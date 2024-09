Polícia brasileira e paraguaia recuperam caminhonete roubada em MS

Veículo recuperado / Divulgação

Na manhã de 25 de setembro, por volta das 10h, uma ação integrada das Forças de Segurança do Brasil e do Paraguai resultou na recuperação de uma caminhonete que havia sido roubada à mão armada na cidade de Bela Vista.

O veículo foi localizado no Paraguai, através do Departamento de Investigação Criminal de Bella Vista Norte-PY. A colaboração entre as forças policiais permitiu que equipes da Polícia Militar do 11º BPM e da Polícia Civil de Bela Vista fossem acionadas para receber e formalizar a recuperação do automóvel em território brasileiro.

Essa operação destaca o compromisso das autoridades dos dois países no combate ao crime organizado, reforçando a importância da cooperação transfronteiriça para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores da região.