Polícia Científica de MS realiza curso nacional

Para aperfeiçoar o trabalho de perícia feito pela Polícia Científica de MS, a perita criminal Nathalia Sandim Matos, do Núcleo de Perícias Externas do Instituto de Criminalística, participou do Curso de Perícia em Local de Crime Integrado com Balística, Laboratório, Papiloscopia e Medicina Legal, promovido pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), em Brasília. O curso, realizado de 26 a 31 de agosto, reuniu 40 peritos oficiais forenses de todos os estados brasileiros, sendo um perito médico-legista e 39 peritos criminais.

O treinamento focou em áreas essenciais para a investigação de crimes violentos, como medicina legal, balística forense, entomologia forense, cadeia de custódia, informática forense, papiloscopia, além de locais de crime de feminicídio, atividades de laboratório e o uso de DNA aplicado a locais de crime.

Nathalia destacou a riqueza do conteúdo abordado e a troca de experiências entre os profissionais. "A integração entre peritos oficiais de diversas regiões do Brasil enriqueceu o aprendizado, permitindo a discussão de boas práticas e a compreensão de novas realidades na atuação em locais de crime”, afirmou.

A participação da instituição reflete o compromisso em continuar investindo na capacitação de seus profissionais, garantindo a excelência na coleta e análise de provas periciais, fundamentais para a justiça no Estado e em todo o País.