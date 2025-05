Polícia Civil abre inquérito para apurar agressão de pai contra filho cadeirante

Descontrolado, pai não se contentou em esganar o filho e o ameaçou golpear com taco de sinuca, o que, felizmente, não aconteceu / (Divulgação)

O filho é cadeirante e o vídeo mostra o momento em que, furioso, o pai espanca o rapaz. As cenas são fortes, porque, após derrubar o filho da cadeira, o pai se debruça sobre ele e o enforca com as mãos. O filho agarra as pernas dele, como se implorasse para parar com a violência.

Após derrubar o filho da cadeira, pai ficou em cima dele e tentou esganá-lo com as próprias mãos, por alguns minutos (Foto Divulgação)

Porém, ainda mais furioso, o pai pega um taco de sinuca e ameaça golpeá-lo na cabeça. Por Deus que ele não bateu na cabeça do filho com o taco, já que as consequências seriam inimagináveis.

Na Polícia Civil está registrado que “chegou ao conhecimento desta Seção de Investigações Gerais, por meio de denúncias anônimas, que está circulando em grupos de WhatsApp, vídeo do momento em que um cadeirante é agredido por um cidadão. Durante as diligências, foi possível obter o referido vídeo, e conseguimos identificar a vítima como sendo Wanderson José da Silva e o autor das agressões como sendo Osvaldo Oliveira da Silva, seu genitor. Em contato com a vítima, o mesmo declinou (informou) que, atualmente, está residindo na cidade de Sidrolândia/MS. Wanderson relatou que, após as agressões, fez um vídeo onde constam as lesões provocadas pelo seu genitor”.

Em contato com Wanderson, ele confirmou ao Jornal O Pantaneiro, que saiu da casa onde morava com o pai e está morando em outra cidade. “Houve uma discussão porque meu pai falou que iria levar uma mulher para morar lá em casa e eu não aceitei”, contou ele.

O pai saiu de carro, após a briga, e Wanderson conseguiu, com muita dificuldade, voltar para a sua cadeira. “Eu me arrastei até a parede, puxei a cadeira e sentei”, contou. Ele ficou paraplégico após ter contraído meningite e ter ficado com sequelas e, depois, ter sofrido um acidente de moto.

