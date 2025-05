Polícia Civil alerta para golpe do falso advogado em MS

Caso receba esse tipo de abordagem, a recomendação é não realizar nenhum pagamento / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul emitiu, nesta quarta-feira, 21, um alerta a população para um golpe que tem se tornado cada vez mais comum: o do falso advogado. Criminosos estão se passando por profissionais da advocacia ou por funcionários de escritórios jurídicos para enganar vítimas e obter dinheiro de forma fraudulenta.

Para aplicar o golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas por WhatsApp, e-mail ou telefone, utilizando nomes reais de advogados e logotipos de escritórios. O argumento mais frequente é a existência de valores a serem liberados em processos judiciais, sendo solicitados pagamentos via PIX para que a suposta liberação ocorra.

A população deve ficar atenta aos seguintes sinais de alerta, para evitar se tornar vítima desse tipo de crime: solicitação de pagamento sem aviso prévio; pressa ou urgência na transferência dos valores; contatos realizados por meios não oficiais.

Caso receba esse tipo de abordagem, a recomendação é não realizar nenhum pagamento sem confirmar a veracidade da informação; verificar a identidade do advogado no site da OAB nacional e entrar em contato diretamente com o escritório mencionado.

Se a tentativa de golpe for identificada, a vítima deve:

Interromper o contato imediatamente; Guardar todas as provas — como capturas de tela, áudios, comprovantes de pagamento e documentos recebidos;

Registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pela Delegacia Virtual de MS;

Denunciar também à OAB-MS, por meio do canal exclusivo, nesse link.

Denuncie e bloqueie o contato, se suspeitar de fraude, comunique também o aplicativo de mensagem. Isso ajuda a impedir novas vítimas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!