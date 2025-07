Polícia Civil alinha metas para o segundo semestre

Polícia Cívil MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), realizou nesta terça-feira (8) uma reunião com todos os delegados regionais e o titular da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) para definir metas operacionais e administrativas para o segundo semestre de 2025.

O encontro teve como principal pauta a digitalização dos procedimentos nas delegacias do interior. Projetos-piloto já estão em andamento nas unidades de Nova Andradina, Naviraí e Fátima do Sul. A proposta é integrar o sistema policial SIGO ao E-SAJ, plataforma do Tribunal de Justiça de MS, com o objetivo de agilizar o andamento dos inquéritos e processos.