Polícia apreende 150 kg de cocaína e pasta base de cocaína em Dourados

A Polícia Civil de Dourados, fechou um entreposto com mais de 150kg de cocaina e pasta base de cocaína. Policias do SIG que ja monitoravam um local suspeito de estar sendo usado como depósito de entorpecente, lograram êxito em aprender no local 150kg de cocaína e mais 17kg de pasta base de cocaína.

O entorpecente estava depositado num cômodo de um imóvel localizado no bairro Vila Esperança na Cidade de Dourados.

No local não havia nenhuma pessoa no momento da abordagem, mas uma equipe do SIG capturou um suspeito nas imediações do local e com apoio da Delegacia de Bonito outra envolvida no crime também foi capturada.

Ao todo três pessoas foram conduzidas até a Delegacia de Dourados-MS, sendo uma presa em flagrante delito. No local onde o entorpecente estava depositado ainda foram encontrados pacotes de rolos de fitas adesivas, sacos plásticos e uma máquina empacotadora todos objetos utilizados para preparação do entorpecente.