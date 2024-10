Polícia Civil apreende 700 kg de maconha em Sidrolândia

Divulgação/ Polícia Civil de MS

Policiais da DEFRON apreenderam, na madrugada desta terça-feira (22), cerca de 700 kg de maconha, 21 kg de skunk e 0,5 kg de haxixe em Sidrolândia, após uma perseguição a um veículo suspeito. O motorista fugiu a pé após perder o controle do carro, que estava carregado com drogas avaliadas em mais de R$ 1,6 milhão. A ação faz parte da Operação Protetor, coordenada pelo Governo Federal.



Conforme divulgado pela Polícia Civil, durante patrulhamento nas proximidades da MS-162, no entroncamento com a BR-060, policiais avistaram um veículo Ford/Focus, de cor preta, fazendo a rotatória em alta velocidade e logo em seguida retornando com os faróis apagados e entrando em uma estrada de terra, sendo perceptível que trafegava com excesso de peso.



Diante da suspeita, os policiais realizaram a aproximação e deram ordem de parada, desobedecida pelo ocupante do veículo que passou a imprimir ainda mais velocidade para escapar da abordagem policial, fugindo no sentido da cidade de Sidrolândia.



Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um declínio às margens da rodovia, fugindo do local e se embrenhando num matagal, não sendo possível sua localização.



Em inspeção foram encontrados no veículo muitos fardos de droga do tipo maconha, skunk e haxixe cobertos por um tecido preto.



Diante dos fatos, o veículo e o entorpecente foram levados para a sede da DEFRON, em Dourados. A droga foi pesada e totalizou 700 Kg de maconha, 0,5 Kg de haxixe e 21 Kg de skunk, material avaliado em cerca de R$ 1.617.000,00 nos grandes centros.



Toda ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor, desenvolvida pelo Governo Federal, através do CGFRON/DIOPI/SENASP-MJSP.



A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.