Polícia Civil apreende cocaína e arma e faz duas prisões em MS

Itens apreendidos / PCMS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), cumpriu na manhã desta sexta-feira (14) um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva no bairro Loteamento Rancho Alegre II, resultando em duas prisões em flagrante e na apreensão de cocaína e uma arma de fogo.

O alvo da operação — um homem de 24 anos investigado por integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas — indicou aos policiais o local onde mantinha sete tabletes de cocaína, totalizando 7,162 kg. Dentro da residência, os agentes também localizaram uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 11 munições intactas.

O suspeito foi preso preventivamente e também autuado em flagrante. Outro homem, de 21 anos, identificado pelos policiais como proprietário da arma encontrada no imóvel, também foi detido por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação integra a Operação Nárke V e representa um prejuízo estimado de R$ 2.264.000,00 ao crime organizado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!