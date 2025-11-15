Acessibilidade

15 de Novembro de 2025 • 13:44

Polícia

Polícia Civil apreende cocaína e arma e faz duas prisões em MS

Ação da DENAR no bairro Rancho Alegre II encontrou mais de 7 kg de droga e uma pistola

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 12:05

Itens apreendidos / PCMS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), cumpriu na manhã desta sexta-feira (14) um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva no bairro Loteamento Rancho Alegre II, resultando em duas prisões em flagrante e na apreensão de cocaína e uma arma de fogo.

O alvo da operação — um homem de 24 anos investigado por integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas — indicou aos policiais o local onde mantinha sete tabletes de cocaína, totalizando 7,162 kg. Dentro da residência, os agentes também localizaram uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 11 munições intactas.

O suspeito foi preso preventivamente e também autuado em flagrante. Outro homem, de 21 anos, identificado pelos policiais como proprietário da arma encontrada no imóvel, também foi detido por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação integra a Operação Nárke V e representa um prejuízo estimado de R$ 2.264.000,00 ao crime organizado.

