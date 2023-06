Polícia Civil apreende mais de 500 kg de maconha em Dourados

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu neste sábado, 24, mais de meia tonelada de maconha no município de Dourados e deu cumprimento a três mandados de prisão.

O fato aconteceu por volta das 14 horas, em uma residência localizada na Rua Frederico Ferle, Vila Toscana.

Foram apreendidos 591,2 kg da droga com um homem de 45 anos, que foi preso em flagrante.

Segundo apurado, os policiais receberam a informação de que um procurado com mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS, em virtude de investigação da DEFRON, estaria na cidade, armazenando entorpecente, que seria enviado para outros lugares do Estado do Mato Grosso do Sul.

Com esses dados, os policiais foram até o local, sendo que após algum tempo visualizaram o procurado abrindo o portão da frente e saindo na calçada, momento em que o abordaram e informaram que ele estava com um mandado de prisão em aberto. Na área da casa, bem próximo da calçada, havia um veículo Fiat Strada, de cor branca, que exalava cheiro de maconha. Em vistoria constatou-se que a carroceria do automóvel estava cheia de tabletes do entorpecente.

Diante dos fatos, o autor juntamente com a droga e o veículo foram encaminhados para a sede da DEFRON, no município de Dourados.

O homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Já na Delegacia constatou-se que ele possuía mais dois mandados de prisão em aberto, um da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados e o outro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também foram cumpridos.