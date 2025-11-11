Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 21:58

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Ação da DENAR contou com cão farejador e atingiu seis encomendas

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 17:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Droga apreendida / PCMS

A DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), apreendeu mais de 9,5 quilos de drogas durante fiscalização realizada na tarde de segunda-feira (10) em Campo Grande. A operação, realizada no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, contou com o apoio da Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios e com o emprego do cão farejador K9-Colt, da DENAR.

Durante a ação, o cão da raça Malinois (Pastor Belga) indicou positivamente seis embalagens despachadas nos Correios. As encomendas foram abertas e continham maconha prensada e haxixe marroquino, totalizando 9,516 quilos de entorpecentes, com prejuízo estimado de R$ 245,8 mil ao crime.

As drogas estavam distribuídas em pacotes com diferentes origens e destinos:

  • Embalagem 1: 6,180 kg de maconha prensada, enviada de Campo Grande/MS para Tarilândia/MA;
  • Embalagem 2: 442 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ;
  • Embalagem 3: 774 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ;
  • Embalagem 4: 194 g de haxixe marroquino, enviada de Coronel Sapucaia/MS para Santos/SP;
  • Embalagem 5: 942 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Cariacica/ES;
  • Embalagem 6: 984 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Presidente Prudente/SP.

Todo o material apreendido foi encaminhado à DENAR, e as investigações seguem para identificar e responsabilizar remetentes e destinatários das encomendas interceptadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

Polícia

Polícia apreende 829 kg de maconha em dois carros na BR-262

Polícia

Caminhão com carga de minério é flagrado com 629 kg de cocaína na BR-262

Droga foi encontrada em caminhão que seguia de Corumbá

Polícia

Polícia prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Dois Irmãos do Buriti

Publicidade

Polícia

Adolescentes são flagrados vandalizando árvores em rodovia de Bonito

ÚLTIMAS

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Evento

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo