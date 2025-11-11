Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Ação da DENAR contou com cão farejador e atingiu seis encomendas
Droga apreendida / PCMS
A DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), apreendeu mais de 9,5 quilos de drogas durante fiscalização realizada na tarde de segunda-feira (10) em Campo Grande. A operação, realizada no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, contou com o apoio da Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios e com o emprego do cão farejador K9-Colt, da DENAR.
Durante a ação, o cão da raça Malinois (Pastor Belga) indicou positivamente seis embalagens despachadas nos Correios. As encomendas foram abertas e continham maconha prensada e haxixe marroquino, totalizando 9,516 quilos de entorpecentes, com prejuízo estimado de R$ 245,8 mil ao crime.
As drogas estavam distribuídas em pacotes com diferentes origens e destinos:
Todo o material apreendido foi encaminhado à DENAR, e as investigações seguem para identificar e responsabilizar remetentes e destinatários das encomendas interceptadas.
