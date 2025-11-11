Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Droga apreendida / PCMS

A DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), apreendeu mais de 9,5 quilos de drogas durante fiscalização realizada na tarde de segunda-feira (10) em Campo Grande. A operação, realizada no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, contou com o apoio da Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios e com o emprego do cão farejador K9-Colt, da DENAR.

Durante a ação, o cão da raça Malinois (Pastor Belga) indicou positivamente seis embalagens despachadas nos Correios. As encomendas foram abertas e continham maconha prensada e haxixe marroquino, totalizando 9,516 quilos de entorpecentes, com prejuízo estimado de R$ 245,8 mil ao crime.

As drogas estavam distribuídas em pacotes com diferentes origens e destinos:

Embalagem 1: 6,180 kg de maconha prensada, enviada de Campo Grande/MS para Tarilândia/MA;

Embalagem 2: 442 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ;

Embalagem 3: 774 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para São João da Barra/RJ;

Embalagem 4: 194 g de haxixe marroquino, enviada de Coronel Sapucaia/MS para Santos/SP;

Embalagem 5: 942 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Cariacica/ES;

Embalagem 6: 984 g de haxixe marroquino, enviada de Ponta Porã/MS para Presidente Prudente/SP.

Todo o material apreendido foi encaminhado à DENAR, e as investigações seguem para identificar e responsabilizar remetentes e destinatários das encomendas interceptadas.

