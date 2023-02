Polícia Civil, com apoio da PM, prende envolvidos em triplo homicídio ocorrido em Anaurilândia

Polícia Civil

Neste domingo (26), durante a madrugada, a Polícia Civil recebeu informações que haviam ocorrido três mortes na zona rural do município de Anaurilândia-MS. Durante as diligências iniciais, foram repassadas informações que uma das vítimas, Paulo José de Souza (36) havia sido socorrido ao hospital local, com perfurações no tórax, mas acabou morrendo.

Desta maneira, os policiais civis deslocaram até o hospital e localizaram uma suspeita de ter envolvimento nos crimes, sendo a investigada, B.B.M.D., de 24 anos. Ela foi conduzida até a delegacia para esclarecimentos.

Neste interim, a Polícia Civil compareceu ao local dos fatos, juntamente com a Polícia Militar e a Perícia. Durante investigação, localizaram dois cadáveres caídos ao solo, tratava-se de “Naldo” (Agnaldo de Oliveira Martins), de 36 anos de idade e “Deci” (Valdecir Gomes Dias), de 57 anos. Ambos estavam com perfurações aparentemente de faca e projétil de arma de fogo. Uma das vítimas estava com a face deformada em razão de graves lesões.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o indivíduo Naldo estaria portando uma arma de fogo tipo espingarda, em um bar conhecido como “bar da lena”, em um assentamento. Em determinado momento houve uma briga e Deci tentou pegar a arma de fogo de Naldo, dizendo que iria entregá-la a polícia, momento em que a mulher B.B.M.D., esposa de Naldo, tentou impedir, vindo a agredir Deci.

Ambos caíram ao solo e começou uma briga generalizada entre os envolvidos. Neste momento houve disparo de arma e Naldo agrediu violentamente Deci e Paulo, causando graves lesões.

Não satisfeito, foi até o bar e pegou duas facas, sendo que com uma faca em cada mão desferiu diversos golpes em ambas as vítimas já caídas ao solo. Conforme apurado, a esposa de Naldo o auxiliou nas agressões, sendo autuada em flagrante pela autoridade policial pelo crime de homicídio.

Após as facadas, o irmão de Deci, de nome J.A.G.D., de 50 anos, chegou ao local com uma espingarda calibre 38, viu seu irmão caído ao solo, e percebeu Naldo saindo do bar com duas facas na mão, e segundo seu depoimento, Naldo foi para cima dele, neste momento efetuou vários disparos, atingindo Naldo na barriga e no tórax.

J.A.G.D. foi autuado pela Polícia Civil pelo crime de homicídio e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.