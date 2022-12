Polícia Civil comemora balanço positivo das ações em 2022 em MS

Divulgação Polícia Civil

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil está fechando o ano com altos índices de elucidação de crimes, operações, prisões, apreensões, promoções, novas viaturas e novos policiais formados.

O balanço das ações foi apresentado hoje (29), pelo Delegado-Geral, Roberto Gurgel de Oliveira Filho.

Segundo os dados, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) formou 615 novos policiais para atuar em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Entre os novos policiais estão 107 delegados, 69 escrivães, 58 peritos médicos legistas, 149 peritos criminais, 101 peritos papiloscopistas e 131 agentes de polícia científica.

A regularização de todas as promoções funcionais também foi uma conquista para a instituição, que teve 1047 servidores promovidos durante o ano de 2022. Somente este ano, foram promovidos 1.395 policiais civis, sendo: 1024 na regularização da promoção ano base 2019, 8 na regularização da promoção ano base 2020, 15 na regularização ano base 2021 e 348 na regularização da promoção ano base 2022.

Outra conquista foi a aquisição de viaturas caracterizadas e descaracterizadas, para que o policial civil possa desempenhar suas funções de forma adequada e eficiente, com veículos novos e equipados.

Foram recebidas do Governo do Estado 231 viaturas: 111 em fevereiro, 108 em março e 12 em dezembro de 2022. E outras 4 viaturas do Governo Federal, referente ao Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, denominado “Vigia”.

Novos armamentos também foram comprados, sendo pistolas, fuzis, carabinas e munições. Ainda foram reformadas as delegacias da capital e interior, para que possam prestar um melhor atendimento à população.

Em relação à produtividade das delegacias, os dados também foram positivos. Em 2022 a Polícia Civil instaurou 38.949 inquéritos e relatou 41.622, dando celeridade às investigações em andamento nas unidades policiais.

Foram lavrados 12.262 autos de prisão em flagrante. Outras 6.236 pessoas foram presas em decorrência de mandados de prisão em aberto.

Durante todo o ano a PCMS deflagrou 815 operações realizadas em todo o Estado, apreendeu 504,9 toneladas de drogas, 1.249 armas e 22.327 munições.

E ainda foram localizadas 1.100 pessoas desaparecidas e recuperados 2.151 veículos furtados ou roubados.

Referente a elucidações de crimes violentos, foram resolvidos 66,7% dos homicídios, 89,5% dos feminicídios e 83,3% dos latrocínios (roubos seguidos de morte).