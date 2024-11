Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de aposentada em Nioaque

Corpo abandonado no aterro da cidade / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu nesta segunda-feira (18) as investigações sobre o desaparecimento de Leiza Ávila Ferraz, de 59 anos, ocorrido em 2 de outubro deste ano. Um homem de 49 anos foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, Leiza foi vista pela última vez em 1º de outubro, quando enviou uma mensagem para seus familiares dizendo que estava em Campo Grande com um amigo. Após o desaparecimento, os familiares registraram o boletim de ocorrência, e a Polícia Civil iniciou a investigação. Durante a apuração, foi descoberto que a vítima não havia saído da cidade e que mensagens enviadas pelo WhatsApp para a família poderiam ter sido feitas por outra pessoa.

A investigação levou os policiais até a residência do homem que fica perto da casa de Leiza. No local, foi encontrado um carregador de celular compatível com o da vítima, o que gerou suspeitas. Durante o interrogatório, o rapaz inicialmente alegou ter ajudado a esconder o corpo da vítima, mas depois confessou que agiu sozinho, movido por motivos patrimoniais. Ele revelou que, acreditando que Leiza tinha dinheiro em casa, a surpreendeu, amarrou e amordaçou, causando sua morte por causas ainda não esclarecidas.

Após o crime, ele teria utilizado as senhas de Leiza para fazer uma transferência bancária e, em seguida, levado o corpo dela para um aterro sanitário, onde ateou fogo para ocultar o cadáver. Para enganar os familiares, ele usou o celular de Leiza para enviar mensagens, simulando que ela estava viva.

Aos policiais, ele afirmou que a morte de Leiza ocorreu por um mal súbito, mas a versão foi descartada, pois a perícia indicou sinais de asfixia mecânica. O corpo de Leiza foi encontrado parcialmente incinerado e, embora o exame de DNA ainda não tenha sido concluído, a perícia odontológica confirmou que as próteses dentárias e a arcada dentária encontradas eram compatíveis com as de Leiza.

O homem foi indiciado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. A prisão temporária do suspeito foi convertida em prisão preventiva, e ele permanece custodiado em regime fechado.